Consegnati i certificati Cambridge alla scuola "Padre Pio"

Nei giorni scorsi, presso l'Auditorium "Fabio Perinei" della Scuola Secondaria di 1° grado " Padre Pio" di Altamura, si è svolta la cerimonia di Consegna dei Certificati Cambridge A2, B1 e B2, alla presenza del Dirigente Scolastico prof. Claudio Crapis, della docente referente Cambridge, prof.ssa Marianna Carissimo e della responsabile dell'Exam Center "Accento", dott.ssa Daniela Cervellera, in un'aula magna gremita di genitori, studenti ed insegnanti.Con l'occasione la scuola ha festeggiato il primo triennio dal prestigioso riconoscimento, ottenuto nel 2019, come Cambridge International School (IT753), unica Scuola Secondaria di 1° grado ad Altamura, fregiandosi anche quest'anno dei risultati eccellenti conseguiti dai suoi studenti. Infatti, ben 68 studenti, nel mese di Giugno, hanno sostenuto e brillantemente superato gli esami Cambridge, conseguendo le certificazioni A2 (Key), B1 (Pet – Preliminary) e in 15 anche B2 (First). Un traguardo straordinario e senza precedenti in questa fascia di età per una scuola secondaria di primo grado che si conferma una eccellenza nello studio e il potenziamento della Lingua inglese.Tutta la comunità scolastica ha celebrato con orgoglio il grande successo di questi talentuosi ragazzi, condiviso anche dai Genitori che hanno sempre sostenuto i propri figli e creduto in questo importante progetto. L'intensa cerimonia è stata arricchita dalla testimonianza di alcuni studenti sui momenti salienti del loro percorso, impegnativo ma avvincente. La responsabile del Language Institute Consultant, dott.ssa Cervellera, ha espresso grande apprezzamento, complimentandosi con gli studenti, con le docenti impegnate nella preparazione e con il Dirigente Scolastico e riconoscendo alla Scuola "Padre Pio" un primato assoluto per i risultati conseguiti.