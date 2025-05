Scuola Padre Pio: atti vandalici nella nuova palestra

Il sindaco Vitantonio Petronella ha denunciato pubblicamente, sui social, degli atti vandalici avvenuti venerdì sera all'interno e all'esterno della nuova palestra della scuola secondaria di primo grado "Padre Pio". La struttura, molto attesa dagli studenti, è ancora chiusa perché oggetto di altri lavori."Un atto delinquenziale! - ha scritto il primo cittadino - È stata vandalizzata e danneggiata la palestra della Scuola "Padre Pio" di Altamura, nella serata di venerdì. I malviventi sono entrati, hanno scaricato gli estintori e rotto alcune parti dei marciapiedi interni. Condanno fermamente questi episodi. Attraverso le telecamere presenti in zona sono in corso le indagini per risalire e individuare subito i responsabili".