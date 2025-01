Contenitori stradali distrutti da atto vandalico

Si contano i danni del Capodanno, soprattutto per atti sconsiderati (vandalici e teppistici) dovuti all'utilizzo di botti. Probabilmente è stata proprio l'esplosione di grossi petardi, inseriti all'interno, a distruggere i contenitori stradali per rifiuti che erano posizionati in piazza don Tonino Bello. Si tratta di strutture robuste e pesanti, quindi la distruzione in tanti pezzi è stata possibile solo con un'azione di forza o con una forte esplosione. Un episodio che appare analogo rispetto a quanto accadde un anno fa, con il bagno chimico fatto saltare in aria Sull'accaduto sta svolgendo accertamenti la Polizia locale, con indagini finalizzate a identificare i responsabili, anche tramite l'uso di telecamere di videosorveglianza della zona.