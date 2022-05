Ripulita la cartellonistica turistica del Pulo

Il fenomeno del vandalismo non risparmia nemmeno la cartellonistica turistica. E' il caso dei pannelli esposti al Pulo di Altamura in cui sono illustrati i percorsi e i sentieri della zona circostante la dolina carsica e si indicano anche le altre attrattive del Parco nazionale dell'Alta Murgia. I cartelli erano stati imbrattati con vernice rossa.Qualche giorno fa, Michele Attivissimo, imprenditore locale (Ormad), con i propri mezzi ed attrezzature e grazie ad una squadra specializzata, ha provveduto in modo volontario ad organizzare ed effettuare un intervento a titolo gratuito per rimuovere la vernice, attraverso una procedura non invasiva. Sono state ripulite anche alcune rocce che erano state sporcate con la stessa vernice rossa.Un intervento di sensibilità per eliminare una bruttura. Si spera che i vandalismi non si ripetano.Nei giorni scorsi era intervenuto per lo stesso motivo anche un gruppo di studenti, con lo scopo di ripulire la cartellonistica, ma serviva un intervento con mezzi specifici.