Pulo di Altamura: inciviltà con lancio di bottiglie

Nei giorni scorsi un cittadino ha segnalato un lancio di bottiglie dal belvedere del Pulo. Immediata la condanna del mondo politico."Il Pulo di Altamura è un bene del GeoParco UNESCO - ha dichiarato il sindaco Vitantonio Petronella- che merita rispetto per la sua storia, la bellezza e il patrimonio! Mi hanno segnalato che alcuni turisti, in visita da luoghi esteri, si divertono a lanciare bottiglie di plastica e pietre giù nel Pulo. La segnalazione in video da parte di un concittadino ci invita a chiedere rispetto per questo luogo, come per tutti i beni del territorio! Denuncerò il gesto alle autorità".Il consigliere comunale Giovanni Moramarco (Polis 2030) è intervenuto sull'argomento con proposte concrete. "Giovani fantasiosi hanno ritenuto che la destinazione più ovvia per il Pulo - zona silenziosa e GEOPARCO UNESCO - fosse quello di discarica di rifiuti. Per questo hanno lanciato bottiglie e pietre.Cogliamo questa occasione per sollecitare:a) le indagini per individuare le anime sensibili che si sono preoccupate di rimuovere i rifiuti abbandonati sulle strade;b) avvio della procedura di acquisto/esproprio del Pulo, di proprietà privata;c) attivazione di un sistema di videosorveglianza ( che funzioni ) per la sua protezione e tutela;d) attivazione periodica del drone giocattolo per monitorare l'area.