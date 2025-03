Ztl e parcheggi: l'opposizione incontra i cittadini

La trasformazione dei parcheggi a pagamento (strisce blu) in parcheggi per i residenti del centro storico (strisce gialle) e la sperimentazione della Ztl nella città vecchia sono gli argomenti al centro di un incontro che è stato organizzato questo pomeriggio, alle ore 18.00, nella sala consiliare dai partiti di opposizione: Forza Italia, Innoviamo, Riformisti per Moramarco e Fratelli d'Italia.Dopo il piano casa, l'iniziativa rientra nel percorso di ascolto e confronto con i cittadini e le cittadine, le associazioni di categoria e gli imprenditori, da parte delle forze politiche che hanno sostenuto l'avvocato Giovanni Moramarco nelle elezioni amministrative.Ztl, parcheggi e mobilità sono temi "caldi" perché si discute molto in città dei parcheggi riservati ai residenti del centro storico in alcune vie centrali come via Bari, via Santeramo e altre, in aggiunta a quelle già in vigore in corso Umberto I, via Maggio 1648, ecc. La carenza delle aree di sosta è un problema molto serio ad Altamura e con la decisione dell'amministrazione di procedere ad una Ztl h24 in via sperimentale gli spazi si riducono ulteriormente.