Opposizione all'attacco: al Comune trasformismi e accordi illogici

Comunicato dei gruppi di opposizione Forza Italia, Fratelli d'Italia, Innoviamo, Riformisti per MoramarcoAltamura vive uno dei momenti politicamente più bui della sua storia amministrativa recente. I gruppi di opposizione Forza Italia, Fratelli D'Italia, Innoviamo e Riformisti per Moramarco denunciano con forza quanto avvenuto negli ultimi giorni e, in particolare, durante la seduta del Consiglio Comunale del 16 aprile 2025, allorquando è andata in scena l'ennesima dimostrazione di instabilità politica, squilibri, duplici e opposti trasformismi e tensioni interne a una maggioranza disomogenea sin dalla nascita, ormai allo sbando.Alla sommatoria trasversale di raggruppamenti che vanno dalla innaturale coalizione del Partito Democratico alla Lega di Salvini e ai condizionamenti perversi si è aggiunta la formalizzazione del preventivato e annunciato sostegno alla amministrazione di una parte di Azione civica. L'ingresso in maggioranza del gruppo civico è il frutto di pregressi e strategici accordi di potere, confluiti nel sostegno offerto al sindaco per la sua alla elezione alla Città Metropolitana. E' poi la risposta ad esigenze esclusivamente personali ed individuali.Lo spostamento in maggioranza di porzione di Azione Civica costituisce, poi, la prova del mancato rispetto del mandato elettorale: chi è stato chiamato a fare opposizione poteva e può farlo sempre – al netto di pretesti - anche al di fuori della coalizione di originaria appartenenza. Il patto scellerato - in dispregio di una proposta politica, e senza scambi di ritorno, avanzata dal gruppo POLIS 2030 - nulla ha a che vedere con le esigenze dei cittadini e rappresenta l'ennesimo esempio di una politica interessata solo alla spartizione dei posti di potere a tutti i costi, piuttosto che alla risoluzione dei problemi della città. La maggioranza – già confusa e priva di una linea unitaria di sviluppo della città -, grazie a tale innaturale ed illogico innesto e al conseguente squilibrio di ambizioni individualistiche, sta implodendo.Durante il Consiglio del 16.4.25, è stata finalmente svelata la mancanza – sin dalle battute della campagna elettorale del 2023 - di convergenze e programmi tra le forze di maggioranza : si sono rivelati malcontenti, profonde spaccature, aspirazioni non soddisfatte, idee ed obiettivi opposti. In primo luogo i consiglieri Indrio e Perrucci, del gruppo "Popolari per Petronella" hanno disconosciuto i colleghi Spirante e Incampo, accusandoli di aver scelto un assessore che non li rappresenta, e di aver favorito la nomina di una figura legata a logiche familiari e di potere, ossia l'assessora Miglionico, moglie dell'assessore regionale Stea. Le accuse rivolte al Sindaco sono gravi: mancato confronto con i consiglieri della stessa maggioranza, decisioni calate dall'alto, gestione chiusa e autoreferenziale del potere. Gli stessi consiglieri Indrio e Perrucci hanno annunciato una diffida formale al Sindaco e alla nuova Giunta, sottolineando l'assoluta mancanza di trasparenza e dialogo.Vanno oggi evidenziate le censure e le critiche del gruppo consiliare che fa riferimento al Partito Democratico, a cui vanno aggiunte le posizioni di quei consiglieri comunali < emilianisti> che, in base alle previsioni degli spazi di potere che possono aprirsi a destra, tentano di trasformarsi in < meloniani > . I cittadini di Altamura non meritano un'amministrazione frazionata, litigiosa, incapace di affrontare le sfide reali del territorio, priva di progetti fattivi e di capacità di controllo della macchina amministrativa. Per queste ragioni, i gruppi di opposizione Forza Italia, Fratelli D'Italia, Innoviamo e Riformisti per Moramarco chiedono con fermezza che la maggioranza faccia un passo indietro, restituisca la parola agli elettori e riporti la città alle urne.Solo attraverso il confronto democratico e un nuovo mandato popolare si potrà restituire dignità, credibilità e futuro alla nostra comunità. Altamura merita di più. Altamura merita rispetto. Altamura merita stabilità e visione.