Consiglio comunale
Consiglio comunale
Politica

Opposizione: "Partita finita per la maggioranza"

Conferenza di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Innoviamo e Riformisti per Moramarco

Altamura - martedì 2 dicembre 2025 20.43 Comunicato Stampa
Comunicato dei gruppi Forza Italia, Fratelli d'Italia, Innoviamo e Riformisti per Moramarco

I gruppi di opposizione consiliare di Altamura (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Innoviamo e Riformisti per Moramarco) annunciano una conferenza stampa per denunciare la crisi politica irreversibile che ha paralizzato il Sindaco Petronella e l'intera maggioranza di centrosinistra. L'appuntamento è fissato per Giovedì 4 Dicembre, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Altamura. È evidente come la maggioranza guidata dal Sindaco Petronella abbia irrimediabilmente perso i numeri e la credibilità per poter continuare a governare Altamura.
Locandina politica
  • Consiglio comunale
  • Opposizione
Altri contenuti a tema
La richiesta di 9 consiglieri di maggioranza: serve nuova fase politica La richiesta di 9 consiglieri di maggioranza: serve nuova fase politica Dopo le ultime vicende politiche
Primo consiglio comunale dopo le elezioni regionali Primo consiglio comunale dopo le elezioni regionali All'ordine del giorno la nomina del collegio dei revisori dei conti
In programma oggi il consiglio comunale dopo lo strappo nella maggioranza In programma oggi il consiglio comunale dopo lo strappo nella maggioranza Arrivata la replica dell'ex assessore Marvulli dopo la revoca
Tensioni nella maggioranza, salta un assessorato Tensioni nella maggioranza, salta un assessorato Sindaco accusa il gruppo "Altamura metropolitana"
Consiglio comunale: proposto un documento di solidarietà a Gaza Consiglio comunale: proposto un documento di solidarietà a Gaza Iniziativa del gruppo Altamura metropolitana
Opposizione all'attacco: al Comune trasformismi e accordi illogici Opposizione all'attacco: al Comune trasformismi e accordi illogici Forza Italia, Fratelli d'Italia, Innoviamo, Riformisti per Moramarco contro nuova maggioranza
Consiglio comunale: botta e risposta nel gruppo dei Popolari Consiglio comunale: botta e risposta nel gruppo dei Popolari Tra diffide e smentite. Incampo e Spirante rispondono a Indrio
Consiglio comunale: divisione nel gruppo dei Popolari Consiglio comunale: divisione nel gruppo dei Popolari Indrio: "Questo è momento del confronto, nessuna imposizione"
La richiesta di 9 consiglieri di maggioranza: serve nuova fase politica
2 dicembre 2025 La richiesta di 9 consiglieri di maggioranza: serve nuova fase politica
Piazza Santa Teresa, apre cantiere per la riqualificazione
2 dicembre 2025 Piazza Santa Teresa, apre cantiere per la riqualificazione
Beni culturali e sviluppo urbano: incontri di confronto con i cittadini
2 dicembre 2025 Beni culturali e sviluppo urbano: incontri di confronto con i cittadini
Di madre in figlia: le relazioni tra donne secondo Concita De Gregorio
1 dicembre 2025 Di madre in figlia: le relazioni tra donne secondo Concita De Gregorio
Itinerari e collegamenti della via Micaelica della Murgia
1 dicembre 2025 Itinerari e collegamenti della via Micaelica della Murgia
"Lo spazio delle donne ", incontro con Daniela Baldassarra
1 dicembre 2025 "Lo spazio delle donne", incontro con Daniela Baldassarra
Volley: Altamura si arrende a Imola
30 novembre 2025 Volley: Altamura si arrende a Imola
Team Altamura cade in casa contro il Sorrento
29 novembre 2025 Team Altamura cade in casa contro il Sorrento
Team Altamura, al “D’Angelo” arriva il Sorrento
29 novembre 2025 Team Altamura, al “D’Angelo” arriva il Sorrento
Primo consiglio comunale dopo le elezioni regionali
28 novembre 2025 Primo consiglio comunale dopo le elezioni regionali
Volley: Altamura a Imola per confermarsi
28 novembre 2025 Volley: Altamura a Imola per confermarsi
1
Dalla Puglia continua la migrazione giovanile
27 novembre 2025 Dalla Puglia continua la migrazione giovanile
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.