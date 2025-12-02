Opposizione: "Partita finita per la maggioranza"

Comunicato dei gruppi Forza Italia, Fratelli d'Italia, Innoviamo e Riformisti per MoramarcoI gruppi di opposizione consiliare di Altamura (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Innoviamo e Riformisti per Moramarco) annunciano una conferenza stampa per denunciare la crisi politica irreversibile che ha paralizzato il Sindaco Petronella e l'intera maggioranza di centrosinistra. L'appuntamento è fissato per Giovedì 4 Dicembre, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Altamura. È evidente come la maggioranza guidata dal Sindaco Petronella abbia irrimediabilmente perso i numeri e la credibilità per poter continuare a governare Altamura.