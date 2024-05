Un parcheggio al posto della piscina comunale in abbandono

Con delibera della giunta comunale, l'Amministrazione comunale ha approvato il documento di indirizzo progettuale per la riqualificazione dell'area della vecchia piscina in stato di degrado, in viale Padre Pio, per realizzare un'area attrezzata per parcheggio, al servizio degli impianti sportivi e delle altre necessità di questa zona urbana. Il progetto complessivamente presenta un impegno di spesa di 850.000 euro.Gli interventi previsti sono:demolizione dei manufatti presenti, in stato di completo abbandono;realizzazione di un'area di sosta, con circa cento posti per veicoli, con aiuole e nuove alberature per separare le file di parcheggi;realizzazione di impianti (fotovoltaico; illuminazione; antincendio; per il recupero delle acque di pioggia).Inoltre nella parte adiacente l'ingresso pedonale, si realizzerà un'area destinata a parco giochi, con pavimentazione in cemento drenante, installazione di giochi e relativa pavimentazione in gomma anti-trauma.Previsto anche un impianto di illuminazione (ora non esistente) in modo da rendere il parcheggio e l'area giochi fruibili anche nelle ore serali.Per i profili di efficienza e di risparmio energetico, il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare su pensiline a copertura dei posti auto, che sarà al servizio sia di questo luogo che delle strutture sportive adiacenti.Il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi evidenziano che si tratta di un'opera che rientra nella progettualità di questa Amministrazione, finalizzata sia a ridare dignità ad un luogo in abbandono da circa 30 anni sia a destinarlo a nuova e utile funzione di servizio pubblico.Nel contempo, nell'ambito della programmazione complessiva sulla mobilità e sui parcheggi, l'Amministrazione sta valutando anche idonea collocazione per camper e autocaravan.