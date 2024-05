Soccer Altamura, cresce l'attesa per la trasferta milanese di Pero

Dopo le prime due partite giocate in casa e vinte, la Soccer Altamura prosegue il suo cammino nei play-off del campionato di serie B di calcio a 5 femminile e questa domenica fa tappa a Pero, dove è in programma la partita di andata del terzo turno. La squadra altamurana, dunque, dopo aver superato brillantemente WFC Grottaglie e Virtus Cap San Michele è pronta a confrontarsi con una squadra forte e che, in questa stagione, può vantare già un titolo in bacheca: la Coppa Italia conquistata ad aprile a Genova.Quella in terra lombarda sarà una partita sicuramente più difficile rispetto alle altre e complicata dalla lunga trasferta. La truppa guidata da mister Vincenzo Tassielli, però, ha tutte le carte in regola per fare bene e può contare su giocatrici avvezze a questo tipo di palcoscenici. Una di queste è sicuramente Ellen Castro che, in queste partite di play-off, è salita di livello: "Mi aspetto una partita combattuta dall'inizio alla fine, ormai non c'è più possibilità di sbagliare. Dobbiamo essere concentrate dal primo all'ultimo secondo. Sappiamo di avere di fronte una squadra di altissimo calibro e con giocatrici di esperienza." La calcettista brasiliana, però, è anche fiduciosa: "Sono sicura che le ragazze saranno prontissime per affrontare quest'altra sfida: in queste partite di play-off è uscita fuori tutta la nostra grinta e la consapevolezza di potercela giocarce con qualsiasi avversaria. Noi siamo pronte, cariche e piene di energia, speriamo di fare bene a in trasferta, per, poi, poterci giocar la qualificazione domenica 26 maggio davanti al nostro pubblico, con un po' più di tranquillità e sperando regalare un sorriso ai nostri tifosi."Per quanto riguarda il Pero, la squadra lombarda, dopo aver vinto la Coppa Italia ai danni dell'Atletico Chiaravalle, ha terminato il campionato al secondo posto nel girone A, staccata di ben dodici punti dalla Mediterranea C5. Nei play-off si è prima sbarazzata dell'Athena Sassari con il risultato di 9 a 4, poi ha superato per 5 a 2 la Jasnagora. Una delle protagoniste di queste due partite è stata sicuramente Federica Marino che, dopo il gol messo a segno contro l'Athena, si è ripetuta, addirittura con una doppietta, nella partita di domenica scorsa: "La Soccer Altamura è una squadra di grande valore – ha affermato la laterale lombarda sul sito web della squadra - "fatta di giocatrici importanti che negli anni precedenti ho avuto modo di apprezzare da compagna di squadra. Siamo consapevoli che per raggiungere il nostro obiettivo occorrerà dare sempre di più. Per fortuna la squadra sta bene, il gruppo c'è e siamo pronte ad affrontare le prossime battaglie sportive con il massimo impegno e concentrazione."La partita andrà in scena alla Vista Vision Arena di Pero, in provincia di Milano, con fischio d'inizio alle ore 15,30 e sarà diretta da Alessandro Botta di e da Biella e da Francesco Di Girolamo di Collegno, con Angelo Bruno di Bergamo al cronometro. La partita sarà trasmetta in diretta streaming sulla pagina Facebook della squadra di casa (https://www.facebook.com/PeroFemminile).