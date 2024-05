Comitato genitori speciali: assistenza specialistica anche nei campi estivi

Il Comitato genitori speciali di Altamura, Gravina, Cassano e Santeramo ha proposto ai sindaci di prorogare i contratti dell'assistenza specialistica per i campi estivi. Questo il testo della lettera aperta.Ogni anno le famiglie di bimbi e ragazzi con difficoltà si trovano alla ricerca di OSS o educatori che possano accompagnare i loro figli nelle attività dei campi estivi. Ogni anno una famiglia è costretta a pagare più di 150 euro a settimana per un educatore o OSS. È una grande ingiustizia sociale. Non è possibile allungare i contratti a chi ha già in carico il bambino? Parliamo dell'assistenza specialistica. Per i genitori questo potrebbe in qualche modo alleggerire il peso economico e avere la certezza che il bimbo o ragazzo è a suo agio con personale specializzatoComitato Genitori Altamura