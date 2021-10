Piano di zona: aggiudicato il servizio di integrazione scolastica

L'ufficio di piano dell'ambito associato dei servizi sociali (Piano di zona), riguardante i Comuni di Altamura quale capofila, Gravina, Santeramo e Poggiorsini, ha aggiudicato il servizio di servizio di integrazione scolastica per alunni diversamente abili, rivolto ai minori frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado nei quattro Comuni. La durata sarà di cinque mesi, per un monte ore complessivo di servizio pari a n. 22.680 ore.Il servizio è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale e Auxilium Impresa sociale soc. coop. Al netto del ribasso del 2,2% sull'importo a base d'asta, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, l'impegno di spera ammonta a 451.870,99 euro, oltre Iva.L'integrazione scolastica è un servizio indispensabile per garantire il diritto allo studio di tanti bambini e bambine, a favore della loro autonomia e del loro benessere. Le famiglie auspicano che sia sempre garantito in modo continuativo.