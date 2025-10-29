Assistenza specialistica a scuola, dal 3 novembre stop ai disagi

A partire da lunedì prossimo, 3 novembre, sarà completata l'attivazione del servizio di assistenza specialistica integrativa per tutti gli studenti e le studentesse aventi diritto, raggiungendo così un totale complessivo di circa 1.040 beneficiari. Lo ha comunicato la Città metropolitana di Bari.Con l'obiettivo di favorire la massima partecipazione e assicurare pari opportunità di accesso, è stato disposto un periodo straordinario di riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dal 1° al 15 ottobre 2025. Tale misura ha consentito di accogliere anche le istanze presentate oltre la scadenza ordinaria del 31 luglio 2025, in molti casi a causa delle difficoltà riscontrate con il nuovo sistema di registrazione e invio delle richieste. Grazie a questo intervento, anche i circa 300 studenti rimasti in attesa di assegnazione del servizio potranno beneficiare dell'assistenza specialistica, in un percorso che conferma l'impegno della Città Metropolitana per una scuola realmente inclusiva, equa e attenta ai bisogni di ciascun alunno.Il servizio è svolto da personale specializzato in forza all'impresa aggiudicataria, tenuta al pieno rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. L'Ente esercita un monitoraggio costante sulla qualità delle prestazioni e sulla regolarità del servizio, al fine di garantire standard elevati e un sostegno concreto agli studenti e alle loro famiglie. Il Consigliere delegato dal Sindaco metropolitano alle Politiche per le persone con disabilità e alla promozione di città e comunità accessibili e inclusive, Italo Carelli, ha evidenziato come questo risultato rappresenti un passo significativo verso una maggiore equità educativa e sociale: "Siamo consapevoli dei disagi che le ultime settimane di attesa hanno comportato per alcune famiglie, e comprendiamo profondamente le difficoltà vissute da chi ogni giorno affronta percorsi complessi di inclusione. Proprio per questo desidero ringraziare la Dirigenza e gli Uffici della Città Metropolitana per l'impegno e la professionalità con cui hanno lavorato per assicurare, in tempi rapidi, l'attivazione del servizio per tutti gli aventi diritto. Il nostro obiettivo ora è guardare avanti, consolidando un modello organizzativo efficiente e stabile che garantisca continuità, serenità e fiducia alle famiglie. Vogliamo che l'assistenza specialistica diventi sempre più un presidio certo di qualità, capace di sostenere realmente il diritto allo studio e all'inclusione di ogni studente, in una Città Metropolitana che mette le persone al centro" – ha dichiarato.