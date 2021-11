Pubblicata la carta dei servizi sociali e assistenziali

Carta dei servizi Piano sociale di zona

L'ambito territoriale dei servizi sociali associati (Piano di zona) ha pubblicato la carta dei servizi socio assistenziali. Un documento di divulgazione e di consultazione dei servizi socio sanitari ed assistenziali, offerti ai cittadini dell'ambito di cui fanno parte quattro Comuni, Altamura in veste di capofila, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini e la Asl di Bari.Il documento è il frutto del dialogo con le parti sociali e con i cittadini e costituisce anche una guida ai servizi offerti.In allegato la Carta.