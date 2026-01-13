Territorio
Un servizio di taxi sociale per persone in condizioni di difficoltà
Riguarda Altamura, Gravina, Santeramo e Poggiorsini
Altamura - martedì 13 gennaio 2026 18.00
A partire dal 18 gennaio prossimo prende avvio il servizio di Taxi Sociale. Il servizio è coordinato dall'Ambito Territoriale Sociale dei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini per garantire la mobilità e l'accesso ai servizi socio-sanitari in favore dei cittadini residenti nei quattro Comuni che si trovano in condizioni di particolare fragilità. Consiste nel trasporto urbano ed extra urbano rivolto a fasce deboli di popolazione e ad alcune categorie di cittadini, in particolare minori, disabili, anziani e in generale persone che si trovano in situazione di difficoltà, economica e socio sanitaria, per il raggiungimento di strutture sociali, educative, didattiche, sanitarie, e altri uffici di pubblica utilità.
A poterne usufruire sono le persone che non possono raggiungere luoghi di cura o luoghi necessari, perché privi di familiari di riferimento oppure con familiari che non hanno la possibilità di fare da accompagnatori (perché senza patente di guida o senza veicolo; oppure perché residenti in altro Comune). Saranno le associazioni, in funzione di taxi sociale, a prelevare i beneficiari dai luoghi di residenza, trasferirli laddove serve e poi ri-accompagnarli.
I cittadini interessati devono recarsi esclusivamente presso gli Uffici dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenza
I Servizi Sociali del Comune di residenza, verificati i requisiti, autorizzeranno il trasporto e provvederanno a contattare l'associazione che è convenzionata con l'ambito territoriale per svolgere il servizio.
- Residenza obbligatoria in uno dei Comuni dell'Ambito (Altamura, Gravina, Santeramo, Poggiorsini).
- Attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 10.140,00.
- Appartenenza a categorie fragili, quali: anziani ultra65enni o persone con disabilità (L. 104/92) privi di familiari di riferimento; soggetti con gravi patologie croniche o riduzione della capacità motoria; persone in carico al Servizio Sociale Professionale, per difficoltà sociali o di collegamento.
I Servizi Sociali del Comune di residenza, verificati i requisiti, autorizzeranno il trasporto e provvederanno a contattare l'associazione che è convenzionata con l'ambito territoriale per svolgere il servizio.