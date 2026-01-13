Un servizio di taxi sociale per persone in condizioni di difficoltà

Residenza obbligatoria in uno dei Comuni dell'Ambito (Altamura, Gravina, Santeramo, Poggiorsini).

Attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 10.140,00.

Appartenenza a categorie fragili, quali: anziani ultra65enni o persone con disabilità (L. 104/92) privi di familiari di riferimento; soggetti con gravi patologie croniche o riduzione della capacità motoria; persone in carico al Servizio Sociale Professionale, per difficoltà sociali o di collegamento.

A partire dal 18 gennaio prossimo prende avvio il servizio di Taxi Sociale. Il servizio è coordinato dall'Ambito Territoriale Sociale dei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini per garantire la mobilità e l'accesso ai servizi socio-sanitari in favore dei cittadini residenti nei quattro Comuni che si trovano in condizioni di particolare fragilità. Consiste nel trasporto urbano ed extra urbano rivolto a fasce deboli di popolazione e ad alcune categorie di cittadini, in particolare minori, disabili, anziani e in generale persone che si trovano in situazione di difficoltà, economica e socio sanitaria, per il raggiungimento di strutture sociali, educative, didattiche, sanitarie, e altri uffici di pubblica utilità.A poterne usufruire sono le persone che non possono raggiungere luoghi di cura o luoghi necessari, perché privi di familiari di riferimento oppure con familiari che non hanno la possibilità di fare da accompagnatori (perché senza patente di guida o senza veicolo; oppure perché residenti in altro Comune). Saranno le associazioni, in funzione di taxi sociale, a prelevare i beneficiari dai luoghi di residenza, trasferirli laddove serve e poi ri-accompagnarli.I cittadini interessati devono recarsi esclusivamente presso gli Uffici dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenzaRequisiti di accesso:La domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza almeno 3 giorni prima del servizio richiesto, allegando i documenti richiesti da cui risulti il possesso dei requisiti (modello di domanda disponibile presso gli uffici comunali; documento di identità del richiedente; attestazione ISEE valida; certificazione medica o impegnativa sanitaria che attesti la necessità del trasporto).I Servizi Sociali del Comune di residenza, verificati i requisiti, autorizzeranno il trasporto e provvederanno a contattare l'associazione che è convenzionata con l'ambito territoriale per svolgere il servizio.