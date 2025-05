Politiche sociali: si parte per il sesto piano regionale

Il Dipartimento Welfare della Regione Puglia lancia ufficialmente il percorso partecipativo per la definizione del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali, con l'obiettivo di costruire, attraverso il coinvolgimento, oltre che degli stakeholder, dell'intera cittadinanza, un welfare sempre più vicino ai reali bisogni delle comunità anche alla luce dei mutamenti sociali, economici e demografici in atto.Il percorso partecipativo si sviluppa lungo tre momenti fondamentali. Si parte con la Relazione Sociale, costruita insieme agli Ambiti Territoriali Sociali, per raccogliere le esperienze, le buone pratiche e anche le difficoltà incontrate sul territorio: sarà il punto di partenza per costruire un Piano che rispecchi la realtà. A seguire, sarà attivata una consultazione online aperta a tutti, attraverso una piattaforma digitale dove anche il singolo cittadino, oltre agli interlocutori istituzionali, potranno inviare idee, proposte e segnalazioni. Si terranno inoltre incontri pubblici sul territorio, occasioni concrete di confronto diretto con le comunità locali per discutere insieme i temi chiave del welfare in Puglia.Il Piano guiderà le politiche sociali regionali per i prossimi anni, partendo da una rilettura aggiornata dei bisogni, dall'individuazione delle priorità d'intervento, dalla definizione delle risorse disponibili e dei criteri di equità e trasparenza, mettendo a valore le buone pratiche già esistenti.