Autismo: proposte per progetti di inclusione

L'ufficio del Piano di zona (Ambito territoriale per la gestione associata dei servizi sociali), con capofila il Comune di Altamura, ha pubblicato un avviso rivolto ai soggetti del terzo settore, nell'ambito delle attività di inclusione.Si intende promuovere e sostenere iniziative che definiscano percorsi di assistenza alla socializzazione di minori affetti da disturbi dello spettro autistico in età di transizione e fino ai ventuno anni, promuovendo la realizzazione di laboratori ludici, sportivi, culturali da realizzarsi in contesto scolastico o extrascolastico. Con l'avviso verranno raccolte le manifestazioni di interesse da parte di enti del terzo settore. Le attività̀ proposte nell'idea progettuale dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31.12.2024 e finalizzate a realizzare percorsi di inclusione sociale e generare percorsi virtuosi.Le domande dovranno pervenire entro il 24 febbraio. Avviso e modello di domanda sono pubblicati sul portale del Comune (www.comune.altamura.ba.it).(foto di archivio)