Nuova fase del programma Città amica dell'autismo, è importante aderire

Il Comune ha pubblicato l'avviso per partecipare al terzo ciclo di incontri del programma "Altamura città amica dell'autismo", attuato grazie alla collaborazione tra Comune, ASL e "Autism friendly Altamura" con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e inclusione delle persone nello spettro autistico nella nostra comunità.Si tratta di un corso di secondo livello di cinque incontri, rivolto al mondo del lavoro, e nello specifico a imprenditori, artigiani e commercianti dei diversi settori merceologici, oltre al personale dipendente del Comune di Altamura e della Polizia locale. E' possibile presentare la manifestazione di interesse, inviando l'apposita istanza di adesione, entro le ore 12.00 del 04/11/2025. L'avviso, l'istanza di adesione e il protocollo d'intesa sono pubblicati sul portale del Comune.Le finalità di questo nuovo corso sono state presentate nei giorni scorsi in un incontro programmatico. L'iniziativa mira a favorire l'inclusione e migliorare l'accoglienza nei confronti delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle persone con neurodivergenze, affinché i loro diritti siano sempre tutelati. Si sono già tenuti i corsi di formazione rivolti alle famiglie e agli assistenti di cura ("caregiver") e al mondo della scuola, con risultati importanti nella sensibilizzazione e nella conoscenza. Altrettanto s'intende fare con il terzo ciclo di incontri che saranno dedicati al mondo del lavoro, nel quale verranno coinvolti commercianti, imprese, personale del Comune e Polizia Locale.Con questo programma, Altamura sta diventando un modello sociale di riferimento per altri Comuni dell'area metropolitana di Bari. Pertanto, ora occorre un ulteriore scatto in avanti per far crescere la platea di persone che saranno in grado di salvaguardare e valorizzare la diversità nella vita di tutti i giorni, a scuola, nel lavoro.