Autism friendly Altamura
Autism friendly Altamura
La città

Nuova fase del programma Città amica dell'autismo, è importante aderire

Pubblicato l'avviso per il terzo corso di formazione

Altamura - giovedì 16 ottobre 2025 19.26
Il Comune ha pubblicato l'avviso per partecipare al terzo ciclo di incontri del programma "Altamura città amica dell'autismo", attuato grazie alla collaborazione tra Comune, ASL e "Autism friendly Altamura" con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e inclusione delle persone nello spettro autistico nella nostra comunità.

Si tratta di un corso di secondo livello di cinque incontri, rivolto al mondo del lavoro, e nello specifico a imprenditori, artigiani e commercianti dei diversi settori merceologici, oltre al personale dipendente del Comune di Altamura e della Polizia locale. E' possibile presentare la manifestazione di interesse, inviando l'apposita istanza di adesione, entro le ore 12.00 del 04/11/2025. L'avviso, l'istanza di adesione e il protocollo d'intesa sono pubblicati sul portale del Comune.

Le finalità di questo nuovo corso sono state presentate nei giorni scorsi in un incontro programmatico. L'iniziativa mira a favorire l'inclusione e migliorare l'accoglienza nei confronti delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle persone con neurodivergenze, affinché i loro diritti siano sempre tutelati. Si sono già tenuti i corsi di formazione rivolti alle famiglie e agli assistenti di cura ("caregiver") e al mondo della scuola, con risultati importanti nella sensibilizzazione e nella conoscenza. Altrettanto s'intende fare con il terzo ciclo di incontri che saranno dedicati al mondo del lavoro, nel quale verranno coinvolti commercianti, imprese, personale del Comune e Polizia Locale.

Con questo programma, Altamura sta diventando un modello sociale di riferimento per altri Comuni dell'area metropolitana di Bari. Pertanto, ora occorre un ulteriore scatto in avanti per far crescere la platea di persone che saranno in grado di salvaguardare e valorizzare la diversità nella vita di tutti i giorni, a scuola, nel lavoro.
  • Autismo
Altri contenuti a tema
Altamura città amica dell'autismo: riparte il programma Palazzo di città Altamura città amica dell'autismo: riparte il programma Per creare maggiore consapevolezza e inclusione
Città amica dell'autismo: corsi di formazione per le imprese Palazzo di città Città amica dell'autismo: corsi di formazione per le imprese Per creare maggiore consapevolezza e inclusione
Autismo: proseguono i corsi di formazione Palazzo di città Autismo: proseguono i corsi di formazione Pubblicato il secondo avviso: dedicato al mondo della scuola
Città amica dell'autismo, nuovi corsi di formazione Palazzo di città Città amica dell'autismo, nuovi corsi di formazione Seconda edizione del progetto. Le informazioni utili
Inclusione sociale: una rete di associazioni e cooperative della Murgia Associazioni Inclusione sociale: una rete di associazioni e cooperative della Murgia Progetto "In More"
Autismo: proposte per progetti di inclusione Palazzo di città Autismo: proposte per progetti di inclusione Avviso pubblico del Piano di zona, con scadenza 24 febbraio
Altamura città amica dell'autismo, completata la seconda fase Altamura città amica dell'autismo, completata la seconda fase Concluso il corso di formazione: grande partecipazione
La ippoterapia per bambini e ragazzi con Bes Associazioni La ippoterapia per bambini e ragazzi con Bes Un progetto educativo personalizzato per sviluppare l'autonomia
Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla
17 ottobre 2025 Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla
Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura
17 ottobre 2025 Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura
Censimento delle abitazioni e della popolazione: iniziate le operazioni
16 ottobre 2025 Censimento delle abitazioni e della popolazione: iniziate le operazioni
Un progetto universitario per Campo 65
16 ottobre 2025 Un progetto universitario per Campo 65
Allerta meteo per pioggia
15 ottobre 2025 Allerta meteo per pioggia
Peggiora la crisi idrica, Aqp riduce ancora la pressione nella rete
15 ottobre 2025 Peggiora la crisi idrica, Aqp riduce ancora la pressione nella rete
Venerdì sciopero nazionale, previsti disagi nei servizi igiene urbana
15 ottobre 2025 Venerdì sciopero nazionale, previsti disagi nei servizi igiene urbana
Tv: Mirko Lorusso sugli schermi Rai, il personaggio piace al pubblico
14 ottobre 2025 Tv: Mirko Lorusso sugli schermi Rai, il personaggio piace al pubblico
Rifiuti: stabilita la data di apertura dei due CCR
14 ottobre 2025 Rifiuti: stabilita la data di apertura dei due CCR
Soccer Altamura vincente in trasferta a Cagliari
14 ottobre 2025 Soccer Altamura vincente in trasferta a Cagliari
Sostegno a persone con disabilità gravissima
13 ottobre 2025 Sostegno a persone con disabilità gravissima
Una domenica in bici in piazza Stazione
13 ottobre 2025 Una domenica in bici in piazza Stazione
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.