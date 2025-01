Inclusione sociale: una rete di associazioni e cooperative della Murgia

Viene presentato questo pomeriggio alle ore 17.00, nella sala consiliare, l'iniziativa "In More: Inclusione sulla Murgia": un progetto inclusivo e partecipativo, promosso da una rete di associazioni e cooperative sociali operanti nel territorio murgiano, con il supporto dell'Ambito Territoriale Sociale del Comune di Altamura. L'ente capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo è l'ODV Autismo Insieme, in collaborazione con Centro educativo e attività assistite con gli animali - L'Asino che Vola ODV; Anffas Gravina in Puglia APS; Insieme Cooperativa Sociale A.R.L.; Laetitia Società Cooperativa Sociale.Il progetto, rivolto a minori e giovani dai 6 ai 21 anni con disturbi dello spettro autistico, prevede attività di gruppo mirate a promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo di competenze socio-relazionali. Tra le attività programmate, che si svolgeranno nei comuni di Altamura, Santeramo in Colle, Gravina in Puglia e Poggiorsini, figurano agricoltura sociale (laboratori pratici dedicati alla coltivazione di ortaggi e fiori); esperienze in natura (percorsi con asini e cavalli nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia); attività ludiche e di movimento (giochi di gruppo che favoriscono socializzazione e divertimento); cucina e degustazioni (laboratori pratici in cui i partecipanti apprenderanno competenze culinarie e organizzeranno serate di degustazione); lettura e ascolto (letture ad alta voce di grandi classici della letteratura italiana e straniera); sport (inclusione attraverso il basket e il nuoto); affettività (percorsi educativi sull'espressione delle emozioni e sulle relazioni interpersonali).Tutte le attività sono realizzate in gruppo, favorendo la condivisione e l'integrazione tra ragazzi con disturbi dello spettro autistico e coetanei senza disabilità, supportati da educatori e professionisti qualificati. Il progetto, che prenderà il via nei prossimi giorni e si concluderà entro giugno, culminerà in un grande festival finale. Questo evento celebrativo sarà un'occasione per mostrare i risultati raggiunti e per coinvolgere la comunità attraverso esposizioni artistiche, esibizioni e attività aperte a tutti. "In More: Inclusione sulla Murgia" è finanziato dal Fondo per l'Inclusione Sociale delle Persone con Disabilità e rappresenta un modello innovativo di co-progettazione, in cui diversità e inclusione sono risorse preziose per lo sviluppo del territorio.