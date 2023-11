Autismo: progettare un futuro diverso e migliore si può

Quale futuro è immaginabile per chi vive nella condizione autistica? Quali sono attualmente le strategie e metodologie messe in atto a cui le famiglie possono riferirsi? Da questi interrogativi parte il convegno, sul tema "Autismo: è possibile progettare un futuro diverso e migliore anche per noi?". L'iniziativa è organizzata dalle associazioni Autism Friendly Altamura e A.Ma R.A.M. Aps, in programma sabato 18 novembre alle ore 17.30 nella Sala consiliare del Comune. Argomenti che sono proposti ad una platea più ampia di interlocutori, per condividerli con chi opera concretamente ogni giorno in ambito pubblico, sanitario, pedagogico.Si parte da una "buona pratica": l'esperienza di formazione di "Trani Autism Friendly" che a Trani ha già portato alla realizzazione di iniziative a favore di una vera inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. Lo stesso percorso che ora sta compiendo la città di Altamura grazie al corso di formazione che è scaturito dalla collaborazione tra Comune, Asl e Autism Friendly Altamura, associazione che ha proposto di dare vita a questo "cammino" per creare una rete e incrementare la consapevolezza sulla necessità di comunicare meglio e di adeguare gli spazi fisici dei luoghi pubblici e privati.L'incontro si apre con le introduzioni dei presidenti delle due associazioni, Savino Ciciolla e Vincenzo Pallotta. A seguire i saluti istituzionali del sindaco Vitantonio Petronella e della vice sindaca Angela Miglionico. Quindi gli interventi: il vice sindaco di Trani, Fabrizio Ferrante, per parlare dell'esperienza di inclusione nella sua città; la consigliera comunale di Trani, neurobiologa nutrizionista Irene Cornacchia, per approfondire gli aspetti legati all'alimentazione; il dott. Salvatore Sciotto, sugli aspetti biologici; la pedagogista Tonia Remi sui progetti pedagogici con l'esperienza applicata da Tonia Remi; la sociologa Vittoria Tafuno per i progetti di autonomia e la formazione; per finire con il pedagogista Angelo Bozzetti ed il suo concetto di libera educazione. A coordinare gli interventi il giornalista Onofrio Bruno.Le associazioni invitano i cittadini, al fine di divulgare e far conoscere, e le famiglie dei diversamente abili.