Aiuti alle famiglie numerose, pubblicata la graduatoria

L'ufficio del Piano di zona, con capofila il Comune di Altamura, ha pubblicato la graduatoria per il sostegno alle famiglie numerose. L'avviso è stato pubblicato nell'ambito del Programma di Interventi della Regione per le famiglie numerose, con cui si dispone la sperimentazione di progetti di promozione e misure innovative a sostegno delle famiglie numerose, inteso quale intervento previsto nel più ampio "Piano regionale delle politiche familiari", assegnando agli Ambiti territoriali risorse specifiche per la realizzazione di tali interventi.Le misure di intervento sono destinate ai nuclei familiari, anche mono-genitoriali, con numero di figli conviventi fiscalmente a carico, pari o superiore a tre - compresi eventuali minori in affidamento familiare, in affido preadottivo - composti da cittadini italiani o di uno stato appartenente all'Unione Europea, oppure, per i cittadini extracomunitari, in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, residenti in Puglia da almeno sei mesi. Richiesta una situazione economica il cui ISEE non sia superiore ai 25.000 euro.I contributi previsti sono per i servizi e le attività formative e culturali extrascolastiche per i ragazzi (campi scuola, vacanze studio, accesso a musei, teatri, cinema, attività sportive, attività ludico-motorie); per spese mediche.La graduatoria è pubblicata sul portale del Comune (www.comune.altamura.ba.it). Le domande ammissibili sono in tutto 121, con importi variabili che possono andare da un minimo di circa 50 euro a un massimo di 900 euro, a seconda del numero di figli e dell'Isee. Tre le domande non ammesse.