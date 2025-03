Contributi per i libri di testo, presentate oltre mille domande

Sono 913 gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che per l'anno scolastico 2023-2024 riceveranno i contributi per la fornitura dei libri di testo (previsti dalla legge n. 448/98). Il Comune ha completato l'istruttoria.In base all'avviso pubblico, il principale criterio stabilito dalla Regione è l'Isee: non superiore ad euro 11.000; non superiore a euro 14.000 nel caso di famiglie numerose. Per i residenti nel Comune di Altamura, sul portale "Studio in Puglia" della Regione sono pervenute nei termini corretti 1024 domande. In totale sono state ammesse al beneficio 913 istanze mentre 111 sono state escluse per varie ragioni (Isee difformi e non regolarizzati, ripetenti stessa sezione, non iscrizione, mancanza di giustificativi di spesa, domande di coloro che beneficiano di altro supporto come il comodato d'uso.Nel complesso, quindi, i contributi spettano a 374 alunni delle scuole di 1° grado e a 539 alunni delle scuole di 2° grado. Sostanzialmente immutato il totale delle somme messe a disposizione dalla Regione, pari a 156mila euro.