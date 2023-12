Un parcheggio nell'area del campo Cagnazzi

Il centro storico di Altamura è interessato da numerose progettualità di recupero e valorizzazione rientranti nelle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché, allo stato attuale, dai cantieri in esecuzione dei progetti "Agorà" e "Rigenera". I lavori, alcuni dei quali già avviati, prevedono il recupero, la valorizzazione di alcune vie, claustri e piazze del centro antico e la realizzazione di nuova pavimentazione con basolato nel corso Federico II, in piazza Repubblica e piazza Resistenza. È anche in programmazione l'installazione di elementi di arredo urbano nelle piazze e nei claustri del centro storico come panchine, fioriere e punti luminosi.Al termine dei lavori di recupero, il centro storico, secondo le previsioni progettuali non dovrebbe più essere destinato alla circolazione veicolare e soprattutto alla sosta delle auto, al fine di evitare il danneggiamento dei materiali lapidei. Per questo motivo, ma anche per appagare il senso estetico e rendere maggiormente vivibile gli spazi da parte dei cittadini, si procederà ad una ulteriore riduzione degli stalli precedentemente adibiti a parcheggio.Per migliorare la vivibilità urbana, il Sindaco Petronella e l'Assessore alla Polizia Locale Tommaso Lorusso hanno individuato e indicato, attraverso la delibera di Giunta con un atto di indirizzo agli Uffici, la possibilità di avviareuna sperimentazione dell'area di parcheggio presso il Campo sportivo Cagnazzi."Il progetto - sostengono il Sindaco e l'Assessore Lorusso - prevede di istituire l'area nel rispetto delle normative vigenti e per le esigenze della comunità locale. Il parcheggio è stato individuato nell'area antistante al campo da gioco con ingresso in Viale Martiri, l'uscita in via Petrarca. Sono stati individuati 48 posti auto da destinare ai residenti del centro storico, nell'orario notturno, mentre a tutti i cittadini nella fascia diurna. Non saranno toccate le aree adibite alle attività sportive. Tra gli asset strategici di questa Amministrazione, vi è la valorizzazione dell'intera struttura del Campo Cagnazzi perché è stato dato mandato per uno studio di fattibilità affinché si possa individuare la migliore soluzione per un parcheggio interrato di almeno 100 posti e la sistemazione del campo da gioco per regolamentarlo nelle dimensioni e aggiungendovi erba sintetica".Per questo motivo, si sottolinea la via sperimentale dell'atto di indirizzo così da monitorare e valutare l'impatto positivo sull'accessibilità alle attività locali, raccogliendo il feedback della comunità per apportare eventuali migliorie.