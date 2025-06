Cercasi campo di calcio, un'indagine di mercato del Comune

Il Comune ha pubblicato un avviso, di carattere esplorativo, per individuare ad Altamura un immobile da adibire a campo da calcio che soddisfi i requisiti previsti dalla Lega Calcio a partire dalla terza categoria. Tale indagine di mercato è finalizzata all'assunzione in locazione passiva.Tale iniziativa fa seguito alla deliberazione della giunta comunale n. 29 dell'11 marzo scorso. Con il provvedimento, che mira a fronteggiare il problema dei parcheggi, sono stati forniti atti di indirizzo ai settori comunali competenti:- per redigere uno studio preliminare di fattibilità per la realizzazione di un parcheggio sottostante il campo sportivo Cagnazzi;- per garantire la prosecuzione delle attività sportive, nel momento in cui si dovrà intervenire per la realizzazione del parcheggio sottostante il Cagnazzi.Il Servizio Sport (IV Settore) ha quindi redatto gli atti. Sino al 14 luglio si potranno presentare "manifestazioni di interesse", finalizzate a mettere a disposizione dell'Ente un immobile da adibire a campo di calcio, con caratteristiche dimensionali e tecniche conformi alla normativa sportiva, facilmente raggiungibile, con adeguata area di sosta per i veicoli. Saranno considerate ammissibili anche proposte aventi ad oggetto aree, immobili o porzioni di immobili da ristrutturare o non immediatamente fruibili e realizzati, a condizione che il proponente si impegni, entro dodici mesi dall'eventuale aggiudicazione preliminare, a realizzare a propria cura e spese le opere necessarie.