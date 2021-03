Conclusi i lavori al campo Cagnazzi

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del terreno di gioco del campo "Cagnazzi". L'intervento del Comune, seguito dal servizio verde urbano del settore lavori pubblici, è durato circa tre settimane iniziato il 13 gennaio.Si è provveduto alla rimozione e alla sostituzione della finitura superficiale del terreno di gioco, a causa dell'estrema polverizzazione della sabbia esistente. Polveri potenzialmente nocive per gli atleti.Dopo la posa in opera del nuovo strato di terra battuta, composto dalla miscela di prevista dalla regolamentazione della FIGC, si è proceduto con il livellamento per garantire il normale deflusso delle acque di pioggia. Il problema dell'acqua si trascinava da tempo. Si dovrà ora verificare se questi lavori riescono a superare la prova del nove delle prossime piogge."I lavori hanno garantito le ordinarie condizioni di fruibilità e conformità dell'impianto sportivo", sostiene l'amministrazione comunale.Per il "Cagnazzi", storico impianto sportivo della città, da tempo si parla di realizzare un manto in erba sintetica. Intervento già previsto nel piano delle opere pubbliche ma non in fase di attuazione. Per ora l'amministrazione ha voluto risolvere prima il problema della polvere.L'importo dei lavori è di 46.673,39 euro (al netto del ribasso).