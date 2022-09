Campo Cagnazzi in erba sintetica, approvato progetto

Sarà l'ultimo anno nella polvere al campo Cagnazzi dove si sono allenati e hanno giocato generazioni di giovani calciatori altamurani? L'amministrazione comunale ha deciso di realizzare un manto in erba sintetica. Oggi la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo."Passo avanti verso la realizzazione del manto in erba sintetica del campo sportivo "Cagnazzi" - ha reso noto un comunicato del Comune -. Con delibera di oggi, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dell'intervento che consentirà una migliore fruizione della struttura sportiva, risolvendo una lunga serie di problemi: a partire dalla tenuta del fondo attuale per non dimenticare poi la necessità delle varie associazioni e società sportive di alternarsi nell'utilizzo del "Cagnazzi" evitando trasferimenti in impianti di altre città"I tempi sono ancora da definire, considerato che si deve passare ora al livello esecutivo della progettazione. Ma a tal proposito l'Amministrazione "ha posto la priorità sulla realizzazione di tale opera, come dimostra la delibera di oggi per l'approvazione del progetto e il finanziamento, e proseguirà, quanto più celermente possibile, per le ulteriori fasi. La progettazione è affidata al settore comunale ai lavori pubblici", conclude la nota.