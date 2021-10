Il campo Cagnazzi di nuovo nella polvere: non si può usare

Il campo "Cagnazzi" è di nuovo nella polvere. Ad ogni falcata si levano nuvole dal terreno di gioco. Scene poco belle a cui hanno assistito spettatori e genitori degli atleti dei giovani calciatori altamurani, le formazioni avversarie e gli arbitri. Così è durata poco la possibilità di utilizzare il vecchio campo sportivo dove giocano cinque associazioni sportive dilettantistiche.A causa del problema della polvere il comitato regionale della Lega nazionale dilettanti (Figc) ha comunicato la "revoca dell'utilizzo del campo Cagnazzi" al Comune e, per conoscenza, alle cinque associazioni. Ciò a causa delle "cattive condizioni del campo". Il campo - si legge ancora nella nota - "non potrà essere utilizzato sino a che non verranno effettuati tutti i lavori prescritti in sede di sopralluogo" dal tecnico della Lega.A febbraio si erano conclusi i lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del terreno di gioco del campo "Cagnazzi". Si era provveduto alla rimozione e alla sostituzione della finitura superficiale del terreno di gioco, a causa dell'estrema polverizzazione della sabbia esistente era stato eseguito un nuovo strato di terra battuta "composto dalla miscela di prevista dalla regolamentazione della Figc", come assicurato dal Comune dopo l'intervento. Le polveri, potenzialmente nocive, si sono però nuovamente formate. E ora il campo è di nuovo inutilizzabile.Da molti anni si attende la realizzazione del manto in erba sintetica che risolverebbe il problema una volta per tutte.