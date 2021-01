Al campo Cagnazzi in corso i lavori per il terreno di gioco

Sono in corso i lavori di rifacimento del terreno di gioco presso il campo "Cagnazzi", per la durata di due settimane. L'intervento, seguito dal servizio verde urbano del settore dei lavori pubblici, prevede la rimozione dell'attuale strato di sabbia consumata e la posa di un nuovo strato di terra battuta, composto dalla miscela prevista dalla regolamentazione della Figc.Con questo intervento, attuato secondo i dettami della Figc, l'amministrazione intende garantire maggiore sicurezza ai giocatori, evitando la dispersione della polvere nociva dal terreno di gioco (in foto). Inoltre sarà favorito il drenaggio dell'acqua piovana lungo tutto il campo.L'importo dei lavori è di 46.673,39 euro (al netto del ribasso).La realizzazione di un manto in terra battuta suscita perplessità, considerando lo stato vetusto in cui versa il campo Cagnazzi. A tal proposito l'amministrazione comunale ha spiegato che il progetto del manto in erba sintetica, "ereditato" dalle precedenti amministrazioni, non è stato bocciato ed è ancora finanziato. Ma in questa fase era necessario intervenire subito."Spendere 47.000 euro per rifare la terra battuta oggi - afferma l'assessore ai lavori pubblici Michele Cornacchia - significa recuperare una mancata manutenzione periodica del campo negli ultimi anni e il mancato rinnovo dei materiali, garantendo nel breve termine un campo migliore per i ragazzi e bambini che ci giocano. Questo intervento è diventato necessario per non vedere ancora, neanche per una sola stagione, le immagini della polvere alzata attorno ai ragazzi in corsa".