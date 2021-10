Campo Cagnazzi, possibile uso da prossime gare

Dopo la revoca all'utilizzo dell'impianto da parte del comitato regionale della Lega nazionale dilettanti per problemi di tenuta del fondo del terreno di gioco , per il campo Cagnazzi il Comune è in contatto con l'autorità sportiva per delle soluzioni a breve, probabilmente già nel fine settimana.Ieri in consiglio comunale la sindaca Rosa Melodia ha aggiornato sulla situazione. "I problemi sono in via di soluzione", ha dichiarato. Stando a quanto comunicato, il fondo è stato realizzato con una combinazione di sabbie che ha rispettato le prescrizioni della Figc, fornite in un sopralluogo l'anno scorso. Il problema delle polveri che si sollevano regolarmente durante gli allenamenti e le gare è dovuto, invece, ai mancati accorgimenti del bagnare e stabilizzare il fondo stesso. Quindi, secondo la sindaca, il problema potrebbe essere risolto in settimana così da consentire il ripristino dell'utilizzo per le gare in programma domenica. Ora si attende il via libera della Lega.Nel corso dell'assise il consigliere Giovanni Saponaro ha ricordato che da anni esiste un progetto per la realizzazione di un manto in erba sintetica e ha chiesto chiarimenti sui tempi di realizzazione.