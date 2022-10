Palazzetto dello sport "Piccinni" chiuso per ragioni igienico-sanitarie

Per ragioni igienico-sanitarie, a seguito di comunicazione pervenuta dal SISP (servizio di igiene e sanità pubblica) Area Nord della ASL Bari, con ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 71 del 17 ottobre 2022 è stato disposto il divieto immediato di utilizzo del palazzetto dello sport in via Piccinni - contrada Pacciarella e dei relativi servizi igienici e docce. Da un controllo della Asl, effettuato diversi giorni fa, è stata rilevata la positività al batterio Legionella pneumophila su un campione di acqua prelevato negli spogliatoi, su lavelli e docci.Il batterio può provocare un'infezione polmonare. La comunicazione della Asl è arrivata al Comune lunedì scorso e nello stesso giorno la sindaca Rosa Melodia ha firmato l'ordinanza di chiusura. Nel frattempo, come si apprende dal Palazzo di Città, gli uffici hanno avviato le procedure per la sanificazione.Non ci voleva proprio, perché già gli spazi a disposizione delle numerose società sportive sono pochi. Infatti le Asd e società devono rivolgersi altrove per allenarsi e giocare perché il palazzetto resterà chiuso sino all'esito di un nuovo controllo della Asl (da effettuarsi dopo la sanificazione e che dovrà avere esito di negatività).Ad esempio, la Soccer Altamura (serie C di calcio femminile) oggi, contro la New Cap 74, giocherà sul parquet del Centro Polifunzionale "Paolo Borsellino".