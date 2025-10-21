Fondi per impianti sportivi pubblici accessibili e inclusivi

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia è stato pubblicato il nuovo avviso destinato al finanziamento di interventi per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi comunali. A partire dalle ore 9.00 di giovedì 23 ottobre prossimo e fino alle ore 17.00 di giovedì 1° dicembre 2025, i Comuni pugliesi potranno presentare le proprie proposte progettuali per accedere a una dotazione complessiva di 22 milioni di euro, finanziata nell'ambito del Programma Regionale Puglia 2021–2027 (FESR-FSE+), Priorità 8 "Welfare e Salute", Azione 8.2.1 "Interventi per la realizzazione di impianti sportivi finalizzati all'inclusione".L'obiettivo è promuovere la pratica sportiva come strumento di benessere, salute e inclusione sociale, migliorando la qualità e l'accessibilità del patrimonio impiantistico sportivo pubblico, anche a favore delle persone con disabilità. Ciascuna proposta progettuale potrà beneficiare di un contributo massimo di 400.000 euro, mentre il costo totale complessivo dell'intervento – comprensivo del contributo pubblico e di eventuali risorse aggiuntive del soggetto proponente – non dovrà essere inferiore a 250.000 euro. La selezione delle operazioni ammissibili avverrà mediante procedura "a graduatoria".Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il form online disponibile sulla piattaforma sistema.regione.puglia.it/catalogo-bandi, compilando la documentazione prevista dall'Avviso.Gli interventi candidabili potranno riguardare nuove costruzioni o riqualificazioni di impianti sportivi comunali, e includere anche spazi di aggregazione, aree verdi, pedonali e attrezzature sportive fisse o mobili, comprese quelle destinate a sportivi con disabilità. Con questa misura, la Regione Puglia conferma il proprio impegno nel rafforzare le infrastrutture sportive pubbliche come leve di sviluppo sostenibile, inclusione e coesione territoriale, in linea con gli obiettivi del Programma Regionale Puglia 2021–2027.