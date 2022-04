Pnrr, un bando del governo per impianti sportivi

Il Governo (Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri) ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli enti locali per presentare manifestazioni di interesse con proposte di intervento sull'impiantistica sportiva. L'obiettivo è "favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di federazioni sportive, da finanziare nell'ambito del Pnrr".La dotazione finanziaria complessiva è di 700 milioni di euro, di cui il 40 per cento destinato agli enti locali del Sud Italia. La scadenza per presentare le candidature è il 22 aprile. In base al bando, "I Comuni proponenti dovranno dimostrare la sussistenza del particolare interesse sportivo/agonistico dell'impianto da parte di almeno una Federazione Sportiva, allegando alla domanda di partecipazione un atto formale attestante l'interesse della Federazione, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Federazione di riferimento. Sono escluse le proposte relative a impianti sportivi che insistano su aree o terreni oggetto di contenzioso giudiziario o che non siano nella piena disponibilità del Comune richiedente. Ciascun Comune potrà presentare un solo intervento e ciascuna Federazione Sportiva, anche in forma associata con altre Federazioni, potrà manifestare il proprio interesse nei confronti di un unico intervento. Ciascun intervento potrà ricevere un contributo massimo pari ad € 4.000.000".Un'occasione da cogliere, secondo Forza Italia Giovani di Altamura. "​Aree urbane e impianti sportivi: questo bando, grazie ai fondi del Pnrr, permette ai Comuni - dice il coordinatore Lorenzo Attivissimo - di realizzare interventi per favorire il recupero delle aree urbane con la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi. Invito gli amministratori e i dirigenti comunali a valutare seriamente queste opportunità. E' fondamentale favorire, tramite ogni mezzo a disposizione, la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi nella nostra città. Lo sport è vita".Il bando è pubblicato sul sito del Governo:https://www.sport.governo.it/media/3380/cluster-3-avviso-pubblico-di-invito-a-manifestare-interesse.pdf