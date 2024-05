Incredulità e dolore per il ragazzo ucciso da un fulmine

Incredulità e dolore a Santeramo e Altamura per la morte del ragazzo di 17 anni di Santeramo, Giuseppe Cacciapaglia, che ieri è morto nelle campagne di Santeramo dopo essere stato colpito da un fulmine durante il temporale. Era in campagna con il padre, in contrada Chiancaro, quando la tragedia si è consumata.Studiava ad Altamura e proprio la sua scuola, l'Istituto tecnico tecnologico Nervi Galilei, con un messaggio su Facebook ha espresso il cordoglio, comunicando che Giuseppe era un suo studente. Il messaggio di ieri: "La nostra comunità scolastica è profondamente scossa a seguito di un tragico incidente occorso a Santeramo, a un nostro alunno, Cacciapaglia di 3aitel deceduto folgorato dopo esser stato colpito da un fulmine".E una foto, in cui il ragazzo è impegnato in una gara di calcio. Con una dedica: "Giuseppe vivrai per sempre nei nostri cuori". Sui social stanno aumentando di ora in ora i messaggi di tristezza e di cordoglio per una morte che lascia tutti senza fiato e senza parole. Secondo la ricostruzione, Giuseppe è stato colpito dal fulmine, è caduto, si è rialzato da terra con le ultime forze e poi di nuovo è crollato, senza vita, per folgorazione. La morte è sopraggiunta per arresto cardiocircolatorio.Leggi anche:La nostra redazione si unisce al cordoglio, esprimendo condoglianze alla famiglia.