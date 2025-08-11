Lutto
Lutto
La città

Team e tifosi: messaggi di lutto per Nicolò Loporcaro

Ragazzo morto per le gravissime ferite in un incidente stradale

Altamura - lunedì 11 agosto 2025 17.45
La società Team Altamura e la tifoseria biancorossa hanno espresso cordoglio per la morte di Nicolò Loporcaro. Quasi quattro anni fa, a novembre del 2021, venne investito da un'auto in via Mura megalitiche mentre era alla guida di uno scooter per la consegna di pizze. Il ragazzo.è morto all'età di 25 anni per le gravissime conseguenze dell'incidente.

Gli ultras hanno ricordato il loro compagno di tifoseria e di trasferte con un lungo striscione allo stadio.

Team Altamura ha pubblicato un messaggio: "Con profondo dolore, il Team Altamura si unisce al cordoglio per la scomparsa di Nicolò Loparcaro, giovane tifoso biancorosso che ci ha lasciati dopo un lungo e difficile percorso. Nicolò era prima di tutto uno di noi: un ragazzo che amava questi colori e li portava nel cuore. La sua passione, il suo sorriso e la sua presenza sugli spalti resteranno per sempre nella memoria della nostra comunità. Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, va l'abbraccio sincero di tutta la società, dello staff e della squadra.
Ciao Nicolò, sarai sempre con noi".
