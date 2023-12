Tragica carambola fra quattro mezzi, un uomo morto su statale 96

Un 61enne ha perso la vita e altre quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questo pomeriggio sulla strada statale 96, in territorio di Palo del Colle, nei pressi dell'uscita per Palo, dopo la galleria.Secondo la prima ricostruzione, sono stati coinvolti quattro mezzi. Tutti viaggiavano in direzione Altamura-Matera. Da accertare le cause, sono in corso accertamenti dei carabinieri. La vittima (di Bitritto) era a bordo di un autoveicolo che nell'impatto è stato scaraventato sul guard rail. In condizioni molto gravi è stato trasferito con ambulanza del 118 al Policlinico ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.Gli altri feriti sono stati trasportati agli ospedali Di Venere e San Paolo. Tra loro, uno è in serie condizioni mentre gli altri tre in codice giallo.Dopo un'interruzione, che è stata necessaria per i soccorsi e per liberare la sede stradale, la circolazione è stata ripristinata.Questa tragedia si è consumata in un tratto della statale 96, all'altezza della seconda uscita per Palo (nella direzione per Altamura), dove il 4 dicembre l'operaio albanese Renato Mehmeti, 44 anni, residente ad Altamura, è stato investito e ucciso