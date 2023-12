Tornava ad Altamura dal lavoro, operaio investito e ucciso su statale 96

Un operaio di 44 anni, residente ad Altamura, è la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada statale 96 in territorio di Palo del Colle. La ricostruzione è ancora in corso.L'uomo era a bordo di un furgone e insieme ad alcuni colleghi stava rientrando ad Altamura dopo la giornata di lavoro. Il conducente ha fermato il mezzo per verificare se tutto fosse a posto, probabilmente dopo aver notato che qualcosa non andava bene. La fermata è avvenuta a bordo strada, al km 109+500, in direzione Altamura, probabilmente in una piazzola di sosta (dettaglio da verificare).Il 44enne è sceso dal mezzo ma proprio in quei momenti è sopraggiunta un'autovettura che lo ha investito. I colleghi e l'automobilista, che nel frattempo si è fermato, hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuto il 118 ma non c'è stato nulla da fare per salvare la vita all'operaio.I dettagli dell'accaduto devono essere ancora ricostruiti con precisione dalle forze dell'ordine. Sono fondamentali per stabilire come la tragedia si sia compiuta e quali siano le responsabilità. Sta di fatto che un'altra vita è stata spezzata e ieri, in una casa di Altamura, un lavoratore non ha fatto rientro. E il lutto colpisce, con dolore e strazio, la sua famiglia.