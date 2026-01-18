Incidente mortale sulla provinciale Altamura Laterza

Un incidente mortale è avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 41 Altamura-Laterza, nei pressi del chilometro 7, in territorio di Altamura. Secondo la prima ricostruzione, perdendo il controllo, un'auto è uscita di strada e si è schiantata contro una struttura in muratura. I dettagli sono ancora in fase di ricostruzione.Un uomo ha perso la vita sul colpo. Feriti il conducente del veicolo e gli altri occupanti che sono stati soccorsi dal 118. E' intervenuto anche l'elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.Notizia in fase di aggiornamento