Altamura piange la giovane Maria, innamorata della vita e del ballo

Si terranno domani (6 febbraio), alle ore 15.30 nella chiesa Maria Madre della Chiesa del quartiere Parco San Giuliano, i funerali di Maria Martimucci, la ragazza di 20 anni che ha perso la vita ieri mattina nell'incidente mortale sulla strada statale 96. Innamorata della vita e del ballo, lavorava in una palestra.Lei e due amici, uno dei quali alla guida, tornavano ad Altamura. Erano quasi le 5 di ieri quando il conducente ha perso il controllo della Ford C-Max. Probabilmente per un colpo di sonno perché altre cause sarebbero da escludere e, inoltre, nell'incidente non sono coinvolti altri veicoli. L'autoveicolo è uscito di strada, sulla sua destra, e si è ribaltato. Per la ragazza, che era sul sedile posteriore, non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi. Feriti i due ragazzi, non in gravi condizioni ma molto provati (soprattutto il conducente) per la tragedia.Sono tanti e commossi i ricordi per Maria. Le amiche della scuola di ballo la ricordano nella sua solarità e dolcezza. In un video in cui scorrono immagini di lei che è impegnata in un ballo contemporaneo, si legge: "Vogliamo ricordarti così, come un angelo libero di esprimere le proprie emozioni. Ti distinguevi per il tuo sorriso e per l'educazione. Una persona semplice e serena che la sorte ha portato via ingiustamente. Ciao Maria, rimarrai sempre nei nostri cuori".Anche il sindaco Vitantonio Petronella ha pubblicato un messaggio di cordoglio e di vicinanza alla famiglia della ventenne. "La nostra comunità ha di nuovo il cuore spezzato, a causa di un ennesimo incidente stradale. Piangiamo la scomparsa della giovanissima Maria, a soli 20 anni e una vita davanti con sogni da coltivare e progetti da realizzare. A nome della città dico che siamo attoniti e sgomenti, abbracciamo idealmente la famiglia Martimucci a cui porgiamo le nostre condoglianze e manifestiamo la vicinanza. E' il momento del dolore e della preghiera e questi lutti, di ragazzi così giovani, ci tolgono le parole che già sono poche da pronunciare in circostanze così difficili".Sono passate solo due settimane dalla perdita di un altro ragazzo, Filippo Giorgio, anche lui scomparso a causa di un incidente stradale.