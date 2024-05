Auto in fiamme dopo un incidente sulla circonvallazione, salve le persone

Stasera un incidente stradale tra due auto sulla circonvallazione è stato seguito da un incendio. Nessuna conseguenza per le persone che erano a bordo dei veicoli perché sono uscite dall'abitacolo prima che la situazione diventasse pericolosa.L'episodio è avvenuto nel tratto di congiunzione fra la strada statale 96 e la strada statale 99, in prossimità dello svincolo per Laterza (via Carpentino). Stando alle prime informazioni, è stato un tamponamento. L'incidente non è stato grave per i conducenti e gli occupanti che sono usciti. Poco dopo da uno dei veicoli si è sprigionato il fuoco e l'incendio ha coinvolto anche l'altro.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme, la Polizia locale per gli accertamenti e i Carabinieri.(seguono altri dettagli e aggiornamenti)