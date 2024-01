Auto in fiamme, spento incendio in via Quintino Sella

Per cause da accertare, un incendio è divampato in un'auto che stava percorrendo via Quintino Sella ad angolo con via Selva.Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che in breve tempo hanno spento le fiamme. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale. Non risultano danni a persone.All'inizio ci sono stati momenti di tensione. Poi la circolazione dei veicoli è stata interrotta, l'area è stata circoscritta ed è stato possibile per i vigili del fuoco intervenire in sicurezza e in modo molto rapido.