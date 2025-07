Interventi per incendi e per recupero di un gatto

Ad Altamura stamane la Protezione civile e i volontari sono stati impegnati per vari interventi, soprattutto incendi.Sulla S.S. 96 per Bari ad alcuni chilometri dal centro abitato un incendio di sterpaglie stava creando seri problemi alla viabilità veicolare. I volontari del Gruppo Comunale intervenuti tempestivamente sono riusciti ad evitare il peggio riuscendo a spegnere i vari focolai il cui fumo aveva invaso la carreggiata.Altro intervento risolutore alla contrada Sgarrone: questa volta gli uomini della Protezione Civile Comunale sono riusciti ad evitare che il fuoco bruciasse alcune balle di fieno di un campo limitrofo evitando che si propagasse anche in un'area in cui erano allocati pannelli solari."Sono alcuni giorni che interveniamo in varie zone del nostro territorio- riferisce il commissario superiore della polizia locale Angelo Tragni che coordina il Servizio di Protezione Civile da alcuni anni- per fronteggiare incendi che divampano in modo particolare in queste giornate torride. Ragazzi instancabili che si impegnano per tante ore, hanno tanta passione e coraggio".Da segnalare anche in via Scipione Ronchetti il salvataggio e recupero di un gatto rimasto incastrato in una grata. Dopo alcuni minuti dalla segnalazione è stato estratto in buone condizioni e consegnato alla proprietaria.