Soccer Altamura, si dividono le strade con Vincenzo Tassielli

Archiviata la stagione 2023/2024, per la Soccer Altamura è già il momento di programmare la nuova stagione. La società altamurana comunica la recessione del rapporto professionale con il tecnico Vincenzo Tassielli a cui vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata durante i due anni di lavoro con la società.Queste le parole del vice presidente Carlo Benedetto: "Dopo due anni di proficua collaborazione, Vincenzo Tassielli non sarà più il nostro allenatore. A nome di tutta la società, però, lo voglio pubblicamente ringraziare per lavoro svolto, non solo a livello tecnico, ma anche a livello umano. Vincenzo è una persona speciale che ha dato sempre il massimo e si è impegnata seriamente per il nostro progetto. Al lui vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata durante questo periodo"."Auguriamo a mister Tassielli le migliori fortune sportive e personali", conclude la società altamurana.