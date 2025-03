Soccer Altamura: la sfida alla capolista finisce in parità

Termina in parità il big match valevole per la 17^ e penultima giornata del girone C del campionato di serie B femminile di calcio a 5 tra la Soccer Altamura, seconda in classifica e Women Roma C5, primatista del girone. 3 a 3 il risultato finale di una partita ben giocata da entrambe le formazioni e che non ha deluso le attese. Un po' di rammarico per la squadra altamurana che non è riuscita a gestire un doppio vantaggio.La Soccer Altamura parte meglio e nel corso del primo quattro minuti di gioco già si fa vedere in avanti con un tiro rasoterra di Bethina respinto dal portiere ospite e con una girata debole della stessa pivot biancorossa su cross basso dalla destra di Castro. Poco dopo, primo squillo elle ospiti con un tiro dalla distanza di Santos respinta con i piedi da Luzi che si ripete poco dopo su una conclusione di Mercuri. All'8', invece, De Marco ci prova con un'azione personale conclusa con un tiro in allungo che si spegne di poco sul fondo, mentre a metà frazione difficile parata d'istinto di Luzi su tiro di Santos su schema di Punizione. Due minuti dopo ancora il portiere altamurano in evidenza su tiro da fuori di Ciccobelli, al 15', prima Bethina, su lancio lungo di Luzi, tenta il tiro al volo che però e troppo centrale, su fronte opposto tiro a fil di palo della solita Santos. Al 17' altra occasionissima per la Soccer con un tiro di punta di Difonzo respinto da Nicoletta sui piedi di Mezzatesta che centra la parte alta della traversa, un minuto più tardi, invece, è la Roma ad avere l'opportunità per sbloccare il risultato con una sorta di rigore in movimento di Bruninha che centra il palo. Poco prima della sirena, infine, supera parata di Luzi su Bruninha che, poi, sulla ribattuta tenta il pallonetto che termina sulla parte superiore della traversa.Anche nella ripresa parte meglio la Soccer che, infatti, dopo nemmeno un giro di lancette sblocca il risultato: Bethina tenta la percussione centrale, resiste alla carica di un'avversaria e, in allungo, mette la palla in fondo al sacco. Il vantaggio interno, però, dura pochissimo perché, cinque secondi dopo il secondo minuto Taina Santos ristabilisce la parità con un bella conclusione nell'angolino basso alla sinistra di Luzi. Passano un ventina di secondi ed ecco il nuovo vantaggio altamurana: De Marco supera un'avversaria, si lancia in contropiede, scarica sulla destra per Bethina che serve sul secondo palo Plevano che non sbaglia. Sulle ali dell'entusiasmo arriva anche il tris: Castro serve Difonzo, tiro di prima intenzione respinto dal palo, il capitano biancorosso si fionda sulla palla e supera l'incolpevole Nicoletta. La reazione della Roma non tarda ad arrivare e infatti al 7' Luzi si deve superare per due volte sempre su tentativi dalla distanza di Ceccobelli. A rimettere in carreggiata la squadra romana ci pensa la solita Taina Santos che, con una serie di finte, disorienta Castro e infila per la seconda volta Luzi. Passano una manciata di secondi ed ecco il pareggio: lancio lungo di Ceccobelli per la testa di Matijević, incomprensione tra Castro e Luzi, e palla infondo al sacco. I due gol subito in poco tempo sono una mazzata per la Soccer Altamura che, infatti, inizia a soffrire, rischiando più di una volta di soccombere ancora. Al 12' ci vuole un altro grande intervento di Luzi su tiro di Ceccobelli da schema di punizione per mantenere la porta inviolata, mentre ad un paio di minuti dalla fine il portiere altamurano è salvato dal palo su gran botta dalla distanza di Bruninha. Questa è l'ultima emozione della partita: finisce 3 a 3.Grazie a questo pareggio la Woman Roma C5, con un turno d'anticipo, vince il girone con la Soccer Altamura già certa della seconda posizione. Ininfluente quindi, l'ultima partita della regular season che vedrà la squadra altamurana far visita alla New Real Rieti, reduce da un turno di riposo.TabellinoSoccer Altamura: Luzi, Castro, Plevano, Mezzatesta, Costa, Lorusso, Ferreira, De Marco, Difonzo, Laluce, Papangelo, Piccolini. Allenatore: Raffaele Colaianni.Women Roma C5: Nicoletta, Marcon, Taina, Ceccobelli, Matijević, Neroni, Martin, De Santis, Lucentini, Mercuri, Masini, Zavettieri. Allenatore: Cely Gayardo.Arbitri: Maria Teresa Cassano di Policoro e Antonio Ciniero di Brindisi.Cronometrista: Claudio Pacucci di Bari.Reti: 0'42" st Costa (A), 2'05" st Taina (R), 2'25" st Plevano (A) , 5'44" st Difonzo (S), 8'15" st Taina (R), 8'35" st Matijević (R).Ammonite: Lorusso (A).Falli: 4-0, 1-2.