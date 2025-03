Soccer vince derby altamurano di calcio a 5

Comunicato Soccer AltamuraSOCCER ALTAMURA: Chironna, Giorgio, Dibenedetto, Santacroce, Maino S., Tancredi, Ninni, Laddaga, Gramegna M., Gramegna F., Berloco, Ragone. All. Grimaldi.ALTAMURA C5: Verrascina, Vitale, Livrieri, Forte, Angelastri , Baldassarra, Dambrosio, Piccininni, Ninivaggi, Lorusso, Dileo, bardaro. All. Cristiano.ARBITRO: Sig. Boccuzzi Alessandro della sezione di Bari.RETI : 14' Bardaro (AC), 47' Giorgio (SA), 60' Tancredi (SA).AMMONITI : Tancredi (SA), Dibenedetto (SA), Ninni (SA), Livrieri (AC), Forte (AC).La Soccer Altamura fa due su due e, in rimonta 2-1, si aggiudica anche il secondo derby stagionale contro l'Altamura C5. Una gara corretta e dai ritmi elevati con entrambe le squadre che hanno provato ad aggiudicarsi i tre punti fino all'ultimo respiro. Nel complesso i ragazzi di mister Grimaldi hanno creato di più grattacapi alla difesa avversaria e alla fine hanno meritato in pieno questa vittoria fondamentale, che permette di continuare a sognare qualcosa di unico.Capitan Gramegna e soci partono contratti e fanno fatica a dare palle buone al bomber Laddaga, che non riesce ad imporsi in area avversaria. Dopo cinque minuti la Soccer Altamura potrebbe portarsi in vantaggio, ma il palo salva Vitale e strozza l'urlo al gol nella gola di Santacroce. A passare avanti, invece, sono gli ospiti al 14': Bardaro intercetta un passaggio impreciso di Santacroce, parte in contropiede con Livrieri, che gli serve una palla solo da spingere in rete con Chironna in uscita. Una vera reazione al vantaggio ospite non c'è, eccezion fatta per il secondo legno colpito da Maino, perché i biancorossi di casa si innervosiscono e si va al riposo sullo 0-1. Nel secondo tempo la Soccer Altamura entra in campo con la convinzione di poter ribaltare il risultato e comincia subito a pressare gli avversari a tutto campo, mentre l' Altamura C5 prova a rallentare il gioco con perdite di tempo lunghissime ogni volta che la palla esce dal rettangolo di gioco.Il pareggio della Soccer Altamura, dopo un salvataggio sulla linea di Bardaro, arriva al 47': scambio in velocità tra Santacroce e Giorgio, con quest'ultimo che batte Vitale con un sinistro chirurgico che si infila all'angolino basso. Su una ripartenza Lorusso fa venire i brividi ai padroni di casa, ma il suo diagonale esce di millimetri e si spegne sul fondo. Negli ultimi cinque minuti di gara, mister Grimaldi chiama il time out, durante il quale tra i biancorossi, con gli occhi della tigre, fanno nascere il piano vittoria. Al 29' Laddaga, lanciato a rete, salta Vitale e tira in porta ma Forte arriva in scivolata e, sulla linea di porta, salva mettendo in calcio d'angolo. Sul susseguente calcio d'angolo Tancredi dalla distanza, con deviazione di Bardaro, mette la palla alle spalle di Vitale e fa esultare tutti quelli di fede Soccer. Negli ultimi istanti grande parata dell' instancabile Chironna, che di petto para una punizione ravvicinata di Livrieri, ultimo tiro della gara.Al triplice fischio tutti nel rettangolo di gioco e festa negli spogliatoi per una vittoria pensata, voluta e meritata sul campo. In classifica non cambia niente, vista la facile vittoria del San Ferdinando C5 in quel di Lucera e, sabato prossimo capitan Gramegna e compagni dovranno giocarsi sul difficilissimo campo dell'Eraclio C5, la squadra più in forma del campionato.