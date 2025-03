Soccer Altamura sbaglia partita, ora decisivo lo spareggio

ERACLIO C5: Prezioso, Dimatteo, Seccia, Damore, Napoletano, Di Candia, Minafra, Descisciolo, Caggia, Sellitri, Civita, Capocchione. All. Distaso.SOCCER ALTAMURA: Chironna, Giorgio, Tafuni, Santacroce, Maino S., Gramegna F., Gramegna M., Picerno, Berloco, Laddaga, Ninni, Tancredi. All. Grimaldi.ARBITRO: Sig. Nicolò De Nicolo di MolfettaRECUPERO: 2' pt - 1' stRETI : 7' Civita (ER), 14' Civita (ER), 19' Sellitri (ER), 31' Dicandia (ER), 32' Laddaga (SA), 43' Napoletano (ER), 51' Minafra (ER), 53' Seccia (ER), 56' Di Candia (ER).FALLI: 3-3 pt - 3-6 stDoveva essere la gara più importante della stagione, quella che poteva regalare la promozione in sere C1 all'ultima giornata della regular season, invece si è trasformata in un incubo sportivo dal quale bisogna uscire immediatamente.La Soccer Altamura cade malamente a Barletta sotto i colpi dell'Eraclio che infligge un rotondo 8-1 ai ragazzi di mister Grimaldi. C'è veramente poco da raccontare sotto il profilo tecnico tattico della gara, con i padroni di casa, che hanno approfittato della giornata nerissima degli altamurani. Il primo tempo si chiude con l' Eraclio in vantaggio 3-0 e con la Soccer Altamura anche sfortunata con tre legni colpiti su altrettante conclusioni a rete. Il secondo tempo si apre allo stesso modo e arriva immediatamente il 4-0 e, un gol di Laddaga sembra riaccendere gli animi e qualche flebile speranza negli altamurani. La rete del 5-1 è una pietra tombale alla partita e manda completamente in bambola capitan Gramenga e compagni, che cominciano a sbagliare tutto quello che si può e forse anche di più. Al triplice fischio il tabellone segna un pesantissimo 8-1 che rimanda il discorso. La stagione non è ancora finita ed è tempo di raccogliere i cocci, farsi coraggio e cambiare atteggiamento in vista della finale, che decreterà la vincitrice del girone A della serie C2.La storia è ancora tutta da scrivere, la Soccer Altamura non si trova al primo posto per caso ed è arrivato il momento di dimostrarlo, tutto in sessanta minuti.