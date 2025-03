Soccer Altamura vince anche a Rieti. E ora la Coppa

Serie BNew Real Rieti: Cerri, Arcini, Acquafredda, Angeletti, Brucia, Conti, Gentile, Mari, Donati, Mastrini, Martella, Sperelli. Allenatore: Piero Benedetti.Soccer Altamura: Luzi, Lorusso, Ferreira, De Marco, Costa, Laluce, Plevano, Papangelo, Mezzatesta, De Castro, Piccolini. Allenatore: Raffaele Colaianni.Arbitri: Marcovalerio Scagnetto e Alessandro Naspini di Roma 2.Cronometrista: Giuseppe Bagnardi di Roma 2.Reti: 6'39" pt Costa (SA), 9'45" pt Mezzatesta (SA), 10'32" pt De Castro (SA), 17'34" pt Lorusso (SA), 19'26" pt Acquafredda (NR); 0'31" st Costa (SA), 7'15" st Conti (NR), 12'46" st Angeletti (NR), 17'11" st Angeletti (NR).Ammonite: Mastrini, Angeletti (NR); Mezzatesta (SA).Falli: 2-3, 3-5.Probabilmente con la testa già alle finali a otto di Coppa Italia, la Soccer Altamura conclude la regular season nel migliore dei modi, vincendo 4 a 5 in casa della New Real Rieti che si è confermata squadra ostica per le biancorosse.L'inizio di partita è abbastanza equilibrato con subito un'occasione per parte: prima Lorusso recupera una palla in attacca e la mette al centro per Costa che conclude di poco fuori, poi, su un'uscita di Luzi che non trattiene la sfera, quasi ne approfitta Angeletti che però non inquadra la porta. Qualche minuto dopo, invece, ci prova Ferreira, schierata da mister Colaianni nel quintetto iniziale al posto di Castro, ma il suo tiro dalla distanza è respinto dal portiere che poco dopo, in due tempi, blocca un altro tiro da fuori di Plevano. A sbloccare il risultato, al 7' ci pensa Bethina: il pivot brasiliano riceve palla spalle alla porta, si gira supera un'avversaria e insacca con un tiro nell'angolino basso. La Soccer Altamura potrebbe subito raddoppiare ma Ferreira, partita in contropiede, preferisce tirare invece di avanzare e Cerri devia in angolo. Poco dopo, comunque, arriva il raddoppio: azione confusa nell'area altamurana con doppio tentativo delle padrone di casa, la difesa si salva permettendo a Castro di partire in contropiede e di scaricare al centro per Mezzatesta che non ha difficoltà a mettere la palla in rete. La Soccer insiste e, poco dopo metà frazione, fa tris con Castro che, con una fucilata dalla distanza, mette la palla sotto l'incrocio dei pali. La New Real Rieti, comunque, non sta a guardare e qualche minuto dopo sfiora il gol con un bel diagonale di Mastrini che si stampa sul palo. Le altamurane ringraziano la dea bendata e al 18' fanno poker con una bella azione personale di Lorusso che, dopo essersene andata sull'out di sinistra, insacca da posizione defilata. A una trentina di secondi dalla prima sirena, arriva il gol delle padrone di casa: Angeletti scende sulla destra palla al piede e serve a centro area Acquafredda che supera senza difficoltà Luzi.La ripresa si apre subito con il quinto gol altamurano con Bethina che, su assist di Mezzatesta, fulmina Cerri con un tiro sotto la traversa. Nei minuti successivi la Soccer potrebbe rimpinguare il suo bottino ma prima Castro, tiro dal limite su pasticcio della difesa di casa che sfiora l'incrocio, poi Bethina, tiro fuori a tu per tu con il portiere, non riescono a concretizzare. A questo punto la squadra murgiana tira i remi in banca e le padrone di casa ne approfittano quasi subito: al 7', infatti arriva il secondo gol delle reatine con Conti su assist di Mastrini. La Soccer non riesce più ad incidere e al 13' subisce il terzo gol: su uno spiovente in area Luzi e De Marco non si capiscono, ne approfitta Angeletti che ringrazia e insacca a porta vuota. La squadra biancorossa cerca di darsi una smossa e fiora il sesto gol con Ferreira che, liberata da un colpo di tacco di De marco, tenta il tiro a sul secondo palo ma Cerri alza sopra la traversa. A poco meno di tre muniti dalla fine, arriva il gol del definitivo 4 a 5: angolo dalla sinistra, Acquafredda tenta il tiro al volo che si trasforma in assist per Conti che cicca la palla che comunque finisce tra i piedi di Angeletti che segna da distanza ravvicinata.La Soccer Altamura termina la regular season con un bilancio di 39 punti, frutto di dodici vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, un bottino di tutto rispetto che, però, non è servito per raggiungere il primo posto (occupato dalla Women Roma), facendo aumentare i rimpianti per la difficile partenza. Adesso, comunque, testa alla Coppa Italia: venerdì a Fasano, alle ore 20:00, è in programma la partita dei quarti di finale contro la Jasnagora, squadra sarda inserita nel Girone A.