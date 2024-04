Incendio in una fabbrica della zona industriale

Un incendio è in atto nella zona industriale in via Gravina. Dalle prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate in una fabbrica.Sul posto sono presenti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. L'incendio ha provocato una colonna di fumo, ben visibile anche a distanza.AggiornamentoL'incendio ha coinvolto un'azienda del settore mobile imbottito. È stato spento. Sono in corso le attività di bonifica.Foto di archivio