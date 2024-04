Federicus: il piano del traffico, i parcheggi e il bus navetta

Per Federicus, che inizia stasera e si sviluppa sabato (giorno del corteo) e domenica, sono state emesse alcune ordinanze di Polizia locale con divieti per il transito e la sosta dei veicoli.L'intero centro storico e la Z.T.L. di Piazza Zanardelli (nel perimetro compreso tra via XX Settembre a via Milano) sono completamente inibite al transito ed alla sosta delle autovetture (compresi i veicoli dei residenti). Tutti i varchi di accesso al centro storico, i varchi di uscita e di emergenza saranno presidiati).Sono state individuate delle grandi aree di parcheggio per i pullman e per le autovetture e per gli autoraravan, in zone periferiche dell'abitato, che saranno servite da bus navette, in partenza ogni 30 minuti, secondo una tempistica già collaudata, predisposti dal Comune di Altamura.Idonea cartellonistica indicante le aree in questione, sarà installata a cura degli organizzatori della manifestazione , su indicazione di questo Comando.Le aree di parcheggio sono così dislocate:area A): Viale della Pace e Zona Industrialearea B): Via Cimitero (insenatura ex area Enel)area C): Via Manzoni (parte terminale da Piazza De Napoli sino allo svincolo SS96), detta area non sarà disponibile sabato mattina 27 aprile poichè zona mercatale;area D):zona artigianale (Martin Luther King e via Fornace Corrente Le Foggie);area E): via V. Russo (parcheggio coperto);area F): parcheggio autocaravan - via Corato- presso sala ricevimenti "Villa Belvedere" (area privata)- e presso (area privata) frantoio oleario "Perniola", in via Mura Megalitiche angolo via Santeramo.Per il corteo del 27 aprile, che comprende sia i fanciulli (scuole) sia il grande evento degli imperiali, saranno interdetti il transito e la sosta dei veicoli lungo il percorso interessato. Partenza prevista alle ore 17 dallo stadio D'Angelo e via Mura Megalitiche - Via Bari - Piazza Unità D 'Italia - Corso Vittorio Emanuele II-Piazza S. Lorenzo - Corso Umberto I - via Milano - viale Martiri - Piazza Zanardelli- Via Dei Mille - Via Vittorio Veneto - Piazza Unità D'Italia - Corso Federico - Piazza Duomo - Corso Federico - via N. Melodia - piazza Matteotti (arrivo).