Altamura in serie C, è qui la festa

Grande festa ad Altamura: è iniziata sul campo sollevando la coppa per aver vinto il campionato di serie D - girone H ed è proseguita con il corteo della squadra e dei dirigenti a bordo di un autobus scoperto. Tutto è biancorosso e ovunque campeggia anche, bella grande, una "C", per celebrare il salto di categoria in Lega Pro. Una promozione conquistata con due giornate di anticipo e in parte già festeggiata due settimane fa. E si va avanti da oggi e sino a martedì.Sul campo, ultima di campionato. Al D'Angelo arriva Fc Matera, ancora in corsa per l'ultima postazione utile dei play-off promozione. Finisce 1-1 con reti nel primo tempo. Al 25' Prado porta in vantaggio i materani, sfruttando abilmente uno schema di punizione: ricevuto l'assist, si è infilato nell'area piccola ed ha segnato. Il pareggio dei padroni di casa al 45', con Saraniti, molto bravo con un tiro angolato, calciato da fuori area. Nella ripresa buone occasioni da entrambe le fazioni. Per Team Altamura è l'inizio della festa. Per Fc Matera, invece, la doccia fredda arriva da Casarano, vincente al 96' contro il Bitonto. E così Casarano ottiene il quinti posto in classifica e si qualifica ai play-off mentre il Bitonto retrocede in Eccellenza.E subito dopo è festa. In campo e fuori. Con grande entusiasmo in tutta la città.Sugli altri campi, da segnalare la salvezza di Fbc Gravina, ottenuta in casa: è sufficiente un pareggio contro il Manfredonia