Team Altamura: passo falso contro la Cavese, mercoledì c'è il Trapani

Colpita a freddo, dopo due minuti, Team Altamura parte con il piede sbagliato nella poule scudetto di serie D. La squadra di Giacomarro ha inseguito per tutti i 90', rendendosi anche protagonista di varie occasioni ma senza fortuna. I padroni di casa si sono blindati in difesa, senza pungere ulteriormente.Mercoledì, nella seconda gara, al D'Angelo, ci sarà il Trapani mentre la Cavese riposa. Il mini-girone si concluderà domenica prossima con la gara Trapani-Cavese, con Team Altamura a riposo. Alle semifinali vanno le tre vincitrici dei mini-girone e la seconda migliore classificata. Pertanto Team Altamura deve assolutamente dare ancora tutte le energie residue di questo lunga e faticosa stagione per continuare a sperare di avere possibilità.